Otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesinde gece geç saatlerde Adıyaman karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Duran K. hakimiyetindeki 06 AJ 9142 plakalı Peugeot marka otomobil, Nisibbi köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araç içinde bulunan Hava, Ramazan, Hasan K. ile Nevzat G. yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 10:09

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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