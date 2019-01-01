Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

6 dakika önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. 

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi.  Ankara istikametine gitmekte olan Okay Candemir idaresindeki 06 MIZ 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İtfaiye ekipleri ters dönen otomobilde sıkışan Selahattin Candemir, Göksel Candemir, Nadime Candemir, Furkan Candemir ve Alperen Aydın'ı araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:33 Kaynak: DHA

Kocaeli, Kartepe, Güncel
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