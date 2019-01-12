Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

18 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. (62) yönetimindeki 16 U 0854 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan Ebru Y. (26), Muhammet Y. (3), Meryem B. (15), Aynur B. (53) ve sürücü Ahmet B. Yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:02 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Güncel
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