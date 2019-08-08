Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 5 yaralı
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Otomobil takla attı: 5 yaralı

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 5 yaralı, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Selahattin Arslan (32) yönetimindeki 34 KS 1381 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Selahattin Arslan, Miraç Öztalum (11), Kudret Arslan (35), Kadir Arslan (57) ve 4 aylık Kadir Duha Arslan yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ardından da ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Ereğli, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:47 Kaynak: DHA
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