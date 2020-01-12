Otomobil takla attı 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobil takla attı 5 yaralı

6 saat önce

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı 5 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden  çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aksaray- Ankara karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tahir Kurt (21)  yönetimindeki 06 HH 567 plakalı otomobil,  sürücüsünün kontrolden çıkıp takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Tahir Kurt, ve yakınları Nizamettin Kurt (34), Halise Kurt (50), Safiye Kurt (51) ve Tahir Kurt (66) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmek üzere olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruştorma sürüyor.


Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:49 Kaynak: DHA
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