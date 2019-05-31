Otomobil takla attı: 6 yaralı
51 dakika önce
AKSARAY'da sürücüsünün kontrolündün çıkan otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:55 Kaynak: DHA
AKSARAY'da sürücüsünün kontrolündün çıkan otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Tekin'in (31) kullandığı 68 HF 351 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Tekin ile beraberinde bulunan Eylül Tekin(6), Cumalı Pala(61), Esma Kaplan(36), Dilara Kaplan (17) ve Kezban Kaplan (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Aksaray
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