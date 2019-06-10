Otomobil takla attı: 6 yaralı
6 saat önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre kaza Erzincan-Sivas karayolu Zara ilçesi sınırlarında meydan geldi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre kaza Erzincan-Sivas karayolu Zara ilçesi sınırlarında meydan geldi. Erzincan istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Ö.M idaresindeki 16 Z 1334 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan Ö.M, Z.E.K, N.D, A.T, S.K ve M.E.K yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar tedavi edilmek üzere İmranlı
devlet hastanesine kaldırdı. Yaralıların salık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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