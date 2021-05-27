Otomobil takla attı 8 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil takla attı 8 aylık bebek hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Siverek- Diyarbakır karayolunda sürücü hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, meydana gelen kazada 8 aylık bebek hayatını kaybederken, araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nurettin 07 AHZ 749 plakalı Renault marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada aynı aileden oldukları öğrenilen Sürücü Nurettin Toprak'la birlikte, Amine, Abdülaziz, Aleyna, Ayşe ve Arya Line Toprak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza da ağır yaralanan 8 aylık bebek Aleyna Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.