Otomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldü - Son Dakika

Otomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldü

6 saat önce

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü Eray Sarıöz (18) yaşamını yitirdi.

Otomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldü, System.String[]

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü Eray Sarıöz (18) yaşamını yitirdi. Sarıöz'ün, ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Karasu'ya bağlı Denizköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Eray Sarıöz yönetimindeki 67 VA 287 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sarıöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ehliyetinin olmadığı tespit edilen Eray Sarıöz'ün cansız bedeni, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
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