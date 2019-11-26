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Otomobil takla attı, emniyet kemeri hayatlarını kurtardı

6 saat önce

Otomobil takla attı, emniyet kemeri hayatlarını kurtardıKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı.

Otomobil takla attı, emniyet kemeri hayatlarını kurtardı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Emniyet kemeri takılı olan otomobildekiler kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde Karabük istikametine giden Ömer Lütfü Demirci yönetimindeki 67 AL 055 otomobil Elmaçayırı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ekiplerine ve jandarmaya haber verirken, otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki iki kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazada kimse yaralanmazken, otomobildeki herkesin emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi.

Sürücü Demirci, "Normal hızımızda geliyorduk. Yolun kayganlığından direksiyon hakimiyetini kaybettim, takla attık. Yolun kayganlığından başka bir şeyden değil. Emniyet kemerlerimiz takılıydı" dedi.

Otomobil takla attı, emniyet kemeri hayatlarını kurtardı

Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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