Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı

31.05.2022 22:48

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaldırımında üzerinde takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaldırımında üzerinde takla attı. Bu sırada kaldırımda birilerinin olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, F.A. yönetimindeki 38 KF 529 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kaldırımın üzerinde duran otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anında kaldırımda birilerinin olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda takla attı

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Kaynak: İHA

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