Otomobil takla attı, kayınvalide öldü, gelin ağır yaralı - Son Dakika

Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kayınvalide öldü gelini ise ağır yaralandı.



Kaza, Eskiekin yolu Bağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime Güneş'in (58) kullandığı 55 ER 798 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Tarlaya uçan otomobilde yolcu olarak bulunan ve camdan fırlayan Dilber Güneş(82), takla atan otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Fadime Güneş ise 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM