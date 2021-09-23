Otomobil takla attı; kaymakam ve şoförü yaralandı - Son Dakika

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü'nün (26) içerisinde bulunduğu otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan ve ekiplerce kurtarılan Ünlü ile şoförü tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Çataldaş idaresindeki 52 ABV 860 sivil plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle refüje çarparak, takla attı. Ters dönen otomobilde Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü ile şoförü Cemal Çataldaş sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan kaymakam ve şoförünü çıkartarak, ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Kaymakam ile şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.