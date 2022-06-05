Otomobil takla attı, Mert öldü - Son Dakika
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Otomobil takla attı, Mert öldü

05.06.2022 10:45
Otomobil takla attı, Mert öldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeyken takla atan otomobilin sürücüsü Mert Özoral (22), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeyken takla atan otomobilin sürücüsü Mert Özoral (22), hayatını kaybetti.

Kaza, 03.45 sıralarında, Yunusemre ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Horozköy istikametinden Muradiye istikametine seyir halinde olan Mert Özoral idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Özoral'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özoral'ın cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil takla attı, Mert öldü
Otomobil takla attı, Mert öldü
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Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil takla attı, Mert öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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