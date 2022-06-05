Otomobil takla attı, Mert öldü

Kaza, 03.45 sıralarında, Yunusemre ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Horozköy istikametinden Muradiye istikametine seyir halinde olan Mert Özoral idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Özoral'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özoral'ın cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

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