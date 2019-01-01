Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı; Sıkışan 2 Kişiyi İtfaiye Ekibi Kurtardı

Otomobil Takla Attı; Sıkışan 2 Kişiyi İtfaiye Ekibi Kurtardı

34 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı; Sıkışan 2 Kişiyi İtfaiye Ekibi Kurtardı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, İznik Çevre Yolu'nun 2'nci kilometresindeki Sanayi mevkiinde meydana geldi. Recep Aslan (30) yönetimindeki 42 ADF 62 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Recep Aslan ile arkadaşı Muzaffer Karataş (31), yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

Bursa, İznik, İtfaiye, Güncel
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