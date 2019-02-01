Otomobil Takla Attı: Sürücü, Eşi ve İkiz Bebekleri Yaralandı
50 dakika önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak takla atan otomobildeki ikiz bebekler ile anne ve baba yaralandı.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak takla atan otomobildeki ikiz bebekler ile anne ve baba yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kahta- Diyarbakır
karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.
Yunus Kara(23), yönetimindeki 33 SE 461 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Takla attıktan sonra duran otomobilin sürücü Yunus Kara ile yanındaki eşi Zeynep Kara
(22) ve ikiz olan henüz kaç aylık oldukları belirlenemeyen Yunus Kara ve Muhammed Talha
Kara bebekler yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
- Kahtaadıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:04 Kaynak: DHA
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