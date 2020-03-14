Otomobil takla attı: Sürücü gelin yaralandı, kayınvalidesi öldü - Son Dakika

ÇORUM'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Fadime Güneş (43) yaralandı, kayınvalidesi Dilber Güneş (82) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eski Ekin köyü yolunda meydana geldi. Çorum istikametinden Eski Ekin köyü yönüne giden Fadime Güneş yönetimindeki 55 ER 798 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Fadime Güneş'in yaralandığı, kayınvalidesi Dilber Güneş'in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Fadime Güneş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Dilber Güneş'in cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.