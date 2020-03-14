Otomobil takla attı: Sürücü gelin yaralandı, kayınvalidesi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil takla attı: Sürücü gelin yaralandı, kayınvalidesi öldü - Son Dakika

Otomobil takla attı: Sürücü gelin yaralandı, kayınvalidesi öldü

6 saat önce

ÇORUM'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Fadime Güneş (43) yaralandı, kayınvalidesi Dilber Güneş (82) ise hayatını kaybetti.

Otomobil takla attı: Sürücü gelin yaralandı, kayınvalidesi öldü, System.String[]

ÇORUM'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Fadime Güneş (43) yaralandı, kayınvalidesi Dilber Güneş (82) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eski Ekin köyü yolunda meydana geldi. Çorum istikametinden Eski Ekin köyü yönüne giden Fadime Güneş yönetimindeki 55 ER 798 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Fadime Güneş'in yaralandığı, kayınvalidesi Dilber Güneş'in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Fadime Güneş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Dilber Güneş'in cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı

Son Dakika Haberleri
22:30 Konyaspor Fenerbahçe'ye geçit vermedi
22:16 Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
22:15 Konyaspor'dan 'gol' göndermesi
22:15 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
22:12 Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:33:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil takla attı: Sürücü gelin yaralandı, kayınvalidesi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]