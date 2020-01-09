Otomobil takla attı, sürücü kaçtı - Son Dakika
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Otomobil takla attı, sürücü kaçtı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı.

Otomobil takla attı, sürücü kaçtı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı. Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp, kaçtı.

İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde seyir halinde olan 22 FB 836 plakalı otomobil, henüz kimliği belli olmayan sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücünün, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp, kaçtığını belirledi. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, maddi hasar oluşan otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.


- Keşanedirne
İspat Cami Mahallesi, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
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