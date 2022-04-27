OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI - Son Dakika

EDİRNE'de, otomobilin takla attığı kazada sürücü Yaşar Kurt (63) hayatını kaybetti, eşi Hikmet Kurt yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Edirne- Hamzabeyli kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Yaşar Kurt'un kullandığı 22 HK 955 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Kurt'un hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı eşi Hikmet Kurt ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.