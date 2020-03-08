Otomobil takla attı; sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil takla attı; sürücü ve eşi yaralandı

6 saat önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki çift, yaralandı.

Otomobil takla attı; sürücü ve eşi yaralandı, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki çift, yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Dokuztekne Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan, Gaziantep'e giden Aziz Y. yönetimindeki 41 AG 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Otomobilin su kanalına düştüğü kazada, sürücü Aziz Y. ile yanındaki eşi Melek Y., hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralı çift, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:11 Kaynak: DHA
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