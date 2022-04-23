OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

23.04.2022 21:18

ZONGULDAK'ta, önündeki araca çarpan otomobilin takla atması sonucu sürücü ve eşi yaralandı.

ZONGULDAK'ta, önündeki araca çarpan otomobilin takla atması sonucu sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Akif Özayvaz idaresindeki 67 EE 782 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ersin Yıldırım idaresindeki 67 ABU 602 plakalı otomobile arkadan çarptı. Akif Özayvaz'ın kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Akif Özayvaz ile eşi Simge Özayvaz'ı hastaneye kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ersin Yıldırım, 'Araç geriden süratli geliyordu. Bir anda gelip vurdu bana. İleriye doğru gittik. Ben ileriye doğru bayağı bir gittim' dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI
OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI
OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI
OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

YORUMLAR
500
Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi Otomobilin çarptığı yaya yaralandı Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ersin Yıldırım, Otomobil, Milli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
20:34 ABD'li şanslı vatandaş kasiyerin yaptığı hata sayesinde 1 milyon dolar kazandı!
20:29 Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
20:18 Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
20:01 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
19:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor
19:38 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a sert tepki: Bu, ahlaksız bir tekliftir
19:33 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Reading'i farka boğdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 21:28:20. #1.12#
SON DAKİKA: OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement