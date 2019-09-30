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Otomobil takla attı, sürücü ve köpeği yaralandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yanında bulunan köpeği yaralandı.

Otomobil takla attı, sürücü ve köpeği yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yanında bulunan köpeği yaralandı.


Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şehit Sunay Atilla üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle istikametinden Yarenlik alanına doğru seyir halindeyken yüksekliği yaklaşık 10 metre olan üst geçitte Derya Aslı K. idaresindeki 33 PL 398 plakalı araç kontrolden çıkarak takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Derya Aslı K. ve yanındaki köpeği araçtan fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Derya Aslı K. ve köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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