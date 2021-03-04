Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
BARTIN - Bartın'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
Safranbolu kavşağından Özel İdare kavşağına seyir halinde olan 74 DG 804 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Otomobil sürücüsü E.C. kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza sonrası bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken kapanan yol takla atan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA
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