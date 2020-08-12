Otomobil takla attı, sürücüsü kaçtı - Son Dakika

Otomobil takla attı, sürücüsü kaçtı

Otomobil takla attı, sürücüsü kaçtı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde park halindeki iki araca çarparak durabilen otomobil takla attı.

Otomobil takla attı, sürücüsü kaçtı GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde park halindeki iki araca çarparak durabilen otomobil takla attı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen kazada park halinde bulunan iki araca çarparak durabilen otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Kaza, ilçe merkezine bağlı Atatürk Mahallesi girişinde seyir eden ve çok süratli olduğu öğrenilen 31 AF 910 plakalı Hyundai marka otomobil önce 07 DHU 72 plakalı hafif ticari araca sonrasında 01 EN 952 plakalı diğer hafif ticari araca çarparak takla attı. Kaza sesini duyarak dışarı çıkan araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibine sürücünün olmadığını söylemeleri üzerine sağlık ekipleri kaza yerini terk etti. Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:46

Kaynak: İHA

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