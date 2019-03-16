Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Öldü

Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Öldü

20 dakika önce

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Yakup Çimen (44), yaşamını yitirdi.

Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Öldü, System.String[]
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Yakup Çimen (44), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Balıkesir-Bigadiç karayolunun Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Yakup Çimen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 Y 7006 plakalı otomobil, takla attı. Kazada araçtan savrulan Çimen, hayatını kaybetti. Mermer işçisi Çimen'in cenazesi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandanma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:50 Kaynak: DHA

Bigadiç, Balıkesir, Güncel
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