Otomobil Takla Attı, Sürücüsü Öldü
20 dakika önce
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Yakup Çimen (44), yaşamını yitirdi.
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Yakup Çimen (44), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Balıkesir-Bigadiç karayolunun Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Yakup Çimen'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 Y 7006 plakalı otomobil, takla attı. Kazada araçtan savrulan Çimen, hayatını kaybetti. Mermer işçisi Çimen'in cenazesi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandanma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Balıkesir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:50 Kaynak: DHA
Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu
"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi
Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var