Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı
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Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

1 saat önce

IĞDIR'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Murat Temel, yaralandı.

Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı, System.String[]
IĞDIR'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Murat Temel, yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Iğdır yönüne giden Murat Temel yönetimindeki 04 AAC 878 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü içinde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Temel, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesini ardından hastaneye götürüldü. Sürücü Murat Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:24 Kaynak: DHA
İtfaiye, Iğdır, Güncel
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