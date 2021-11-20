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Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı - Son Dakika

Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı

20.11.2021 09:52

Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı Bursa'da yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak takla atan otomobilde can pazarı yaşandı.

Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı

BURSA - Bursa'da yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak takla atan otomobilde can pazarı yaşandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görükle girişinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunanlar yola savrulurken ana yolda can pazarı yaşandı. Diğer sürücüler otomobilin içinde kalanların yardımıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, Görükle, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı - Son Dakika


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