Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı: 2 ağır yaralı
17.10.2020 09:44
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün sollama yapmak istediği otomobil kontrolden çıkarak, takla attı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde sürücüsünün sollama yapmak istediği otomobil kontrolden çıkarak, takla attı. Otomobilin ağaca çarparak durduğu kazada, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi yönünde giden Enes Şen (24) yönetimindeki 16 K 8607 plakalı otomobil, sollama sırasında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil art arda takla atıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile beraberindeki arkadaşı Emre Korkmaz (23) otomobilde sıkıştı. Ağır yaralanan 2 arkadaş, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- İnegölbursa
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