OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI

37 dakika önce

D100 Karayolu'nda otomobil önce önündeki taksiye sonra bariyerlere çarptı.

OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - D100 Karayolu'nda otomobil önce önündeki taksiye sonra bariyerlere çarptı. Kazada taksi ise yaklaşık yüz metre sürüklendi. Kazaya neden olan otomobil ise bariyerlere çarptı. Kazada, otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilen 34 FZ 8320 plakalı otomobil, Cevizlibağ mevkiine geldiği sırada öncendeki Mehmet Özpolat'ın kullandığı 34 TBS 12 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın ektisiyle taksi yaklaşık 100 metre sürüklendi, otomobil ise bariyerlere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Taksi sürücüsü ile yanındaki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Taksi şoförü Özpolat'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Bu sırada bir motosiklet de yan yolda iddiaya göre önündeki aracın aniden durması üzerine kontrolü kaybederek yağmur nedeniyle kayganlaşan asfaltta devrildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü bir süre bekledikten sonra yoluna devam etti.

Kazaya karışan taksi ile otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Polisin önlemi

Sağlık ekiplerinden görüntü

Taksi sürücüsü ile röp. (Mehmet Özpolat)

Motosikletin devrilmesi ve kayması

Motosiklet sürücüsü ile röp.

Araçların kaldırılması


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 05:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]