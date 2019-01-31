Otomobil Tamirhaneye Çarpıp Hurdaya Döndü: 2 Yaralı
56 dakika önce
Otomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 yaralıADANA - Adana'da kontrolünü yitiren otomobil tamirhaneye çarparak durabildi.
Otomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 yaralı
ADANA - Adana
'da kontrolünü yitiren otomobil tamirhaneye çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağrı olduğu öğrenildi.
Olay, Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülseren Çoban kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Ardından Çoban, tamirhaneye çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Çoban ile yolcu konumundaki Gökçenur Tutak
itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çoban ve Tutak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:39 Kaynak: İHA
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