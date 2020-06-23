Otomobil tarım aracına çarptı, insanlar yola dağıldı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil tarım aracına çarptı, insanlar yola dağıldı: 3 yaralı

Patpat ta bulunan kişilerinin karayolunda durumu ise yürek parçaladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin pat pat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu karayolunun savaş alanına döndüğü kazada, patpatta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit Akçay karakolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. A.E.G idaresindeki 34 SC 3613 plakalı seyir halindeki otomobil, aynı istikamette seyreden pat pat olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. Tarım aracında bulunan 2'si kadın biri şoför kişi çarpmanın etkisi ile yola dağıldılar. Pat patın üzerinde bulunan insanların yola dağoldığı feryat ettiği kazada araç ise 1 km lik mesadede paramparça oldu, her tarafa dağıldı. Şans eseri görevden sırada başka vakadan dönen 112 sağlık ekibi kazaya hemen müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Edremit ve Burhaniye hastanelerine kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.