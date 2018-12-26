Son Dakika Haberleri: Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

24 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarla devrildi.

Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarla devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Hayrabolu yolu üzeri Karacagür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Tarlaya devrilen araçta yaralanan sürücü S.B. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:45 Kaynak: İHA

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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