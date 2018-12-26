Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı
24 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarla devrildi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarla devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara- Hayrabolu
yolu üzeri Karacagür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Tarlaya devrilen araçta yaralanan sürücü S.B. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:45 Kaynak: İHA
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