Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak 100 metre sonra duran araçtaki yolcu hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

Kaza Akhisar mahallesi Karalar caddesi üzerinde meydana geldi. Karalar mevkiinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Erkan Tek yönetimindeki 66 LS 661 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atmaya başladı. 100 metre takla atarak düz duran araç hurdaya döndü. Kaza sırasında yoldan geçen itfaiye ekipleri araçtaki sürücü ve yolcu Ahmet Caymaz'ı çıkardı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Caymaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.