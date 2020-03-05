Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, Melek Güleç (45) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hüdai Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Gülser Eryılmaz'ın kullandığı 03 L 4674 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampolden tarlaya uçtu. Kaza sonrası ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Gülser Eryılmaz ile aynı araçta bulunan Gülşen Gökpınar , akrabası Hacer Gökpınar, Makbule Yetiş ve Melek Güleç yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 5 yaralı ambulansla götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Melek Güleç müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.