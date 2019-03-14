Son Dakika Haberleri: Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

31 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Hayrabolu yolu üzeri Batkın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden R.G. yönetimindeki 59 AS 747 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü R.G. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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