Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
31 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara- Hayrabolu
yolu üzeri Batkın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden R.G. yönetimindeki 59 AS 747 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü R.G. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:01 Kaynak: İHA
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