Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nallıhan-Ankara karayolu üzerinde 43 NH 940 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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