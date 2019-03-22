Son Dakika Haberleri: Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Ölü

Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Ölü

46 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Didim-Akyeniköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim'de hafriyatçılık yapan evli iki çocuk babası Süleyman Çelik (33) yönetimindeki 09 D 0078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak ekili tarlaya uçtu. Kazanın sabaha karşı meydana geldiği iddia edilirken, kaza yapan araç sabah çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Taklalar atan araçta, sürücü Süleyman Çelik ile araçta bulunan yabancı uyruklu Aıgreim Ospanova (26) adlı kadın olay yerinde can verdi.

Olay yerine jandarma ekipleri gelerek tedbir alırken, Savcılık incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedeni olay yerinden kaldırılarak Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3. Sayfa
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