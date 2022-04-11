OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI - Son Dakika

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AMASYA'da kontrolden çıkıp, takla atarak tarlaya düşen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Amasya- Çorum karayolu Çavuşköyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'a giden Orhan Karaca idaresindeki 19 TL 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı. Yol çevresindeki tarım arazisine düşen otomobildeki sürücü ile eşi Şule, çocukları Ahmet ve Erdem Enes Karaca yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası Suncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.