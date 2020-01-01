Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

6 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza D-100 Karayolu Akçayazı Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.A. (49) yönetimindeki 14 GE 826 plakalı otomobil Akçayazı Mevii'ne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil yolun sağ tarafında bulunan tarlaya düştükten sonra durabildi.


Meydana gelen kazada otomobil sürücüsi S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F. A.(24) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kargı, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:14 Kaynak: İHA
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