Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Yusuf Ceylan yönetimindeki 41 BC 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.


Meydana gelen kazada araç sürücü Yusuf Ceylan ile araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Ceylan ve Fuat Dönmez yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 04:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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