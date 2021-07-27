Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ovakent Mahallesi yolu Yanıkkırı mevkisi yakınlarında Meltem A. (29) yönetimindeki 35 GE 3921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.
Kazada, yaralanan sürücü Meltem A. ile çocukları Hasan A. (10) ve Halil A. (8) kazayı gören vatandaşların araçlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA
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