Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan Muhammed K. (50) yönetimindeki 34 AR 6514 plakalı otomobil, Boğazköy mahallesi mevkiinde virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ruziye K. (54), Zeynep T. (43) ve Cengiz K. (78) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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