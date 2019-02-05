Son Dakika Haberleri: Otomobil Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı

Otomobil Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı

37 dakika önce

Eskişehir karayolunda otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobil Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı, System.String[]
KÜTAHYA- Eskişehir karayolunda otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 

Kaza, geç saatlerde Kütahya-Eskişehir karayolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Yalçın'ın (22) kullandığı 43 AAN 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, tarlaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine Kütahya ve Eskişehir'den ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, yan devrilen araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi yarım saat süren çalışmanın sonunda otomobilin tavanını keserek kurtardı. 

Yaralılar, sürücü İbrahim Yalçın, Zeliha Yalçın (3), Savaş Yalçın (18), Murat Taşçı (24), Muazzez Yalçın (39) ve Yaşar Yalçın (42) yapılan ilk müdahelenin ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:27 Kaynak: DHA

Kütahya, Eskişehir, 3. Sayfa
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