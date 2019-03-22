Son Dakika Haberleri: Otomobil Tarlaya Uçtu; Sürücü ile Kazak Kadın Öldü

Otomobil Tarlaya Uçtu; Sürücü ile Kazak Kadın Öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki tarlaya devrilerek, ters dönen otomobilin sürücüsü Süleyman Çelik (33) ve yanındaki Kazakistan uyruklu Aigreim Ospanova (26) yaşamını yitirdi.

Otomobil Tarlaya Uçtu; Sürücü ile Kazak Kadın Öldü, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki tarlaya devrilerek, ters dönen otomobilin sürücüsü Süleyman Çelik (33) ve yanındaki Kazakistan uyruklu Aigreim Ospanova (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabaha karşı, Didim- Söke yolunun Akyeniköy Mahallesi Dalyan Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Süleyman Çelik'in kullandığı 09 D 0078 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ters dönen aracı yoldan geçen sürücüler fark etti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobili kullanan, evli ve 2 çocuk sahibi Süleyman Çelik ile yanındaki Kazak Aigreim Ospanova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik ve Ospanova'nın cansız bedenleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Süleyman Çelik'in, Didim'deki hafriyat şirketinde kamyonlarının bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:01 Kaynak: DHA

Kazakistan, Aydın, Süleyman Çelik, Didim, Güncel
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