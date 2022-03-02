Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

02.03.2022 12:37
Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Z.Z. yönetimindeki 38 SL 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüde ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı
Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı
Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı
Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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Otomobil, Kayseri, Hacılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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