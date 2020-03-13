Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Onikişubat Piri Reis Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesinde meydana geldi. Hüseyin N. idaresindeki 46 E 3507 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazda otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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