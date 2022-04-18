Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

18.04.2022 16:33
Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Sinop'ta otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada iki kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Erfelek-Sinop yolu Uzungürgen köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AB 629 plakalı otomobil sürücüsü C.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü C.Y. ile yan koltukta bulunan R.K. yaralandı. Yan şekilde devrilen otomobilin sıkışan kapısı itfaiye yardımıyla açıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince bölgede trafik kontrollü şekilde verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

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KARGO ARACIYLA, OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI KARGO ARACIYLA, OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI Cip otomobile çarptı: 1 yaralı Cip otomobile çarptı: 1 yaralı

Otomobil, Erfelek, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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