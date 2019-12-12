Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta- Sincik kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan Hamit Gültekin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Doluca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hamit Gültekin ile otomobilde bulunan Remziye Arslan ve Muhammed Şeker yaralandı. Yaralılar olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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