Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Üçgöz Köyü istikametine gitmekte olan İsmail Yıldırım yönetimindeki 44 LU 680 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine çarptı ardından takla atarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü İsmail Yıldırım ile araçta bulunan Mustafa Yıldırım (41) ve Mustafa Dereli (35) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Üçgöz, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:49 Kaynak: İHA
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